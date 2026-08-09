Los hutíes de Yemen atacan el estratégico puerto de Moca, clave en el estrecho de Bab el Mandeb

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Al menos siete personas han muerto y 30 han resultado heridas como consecuencia de un ataque aéreo efectuado esta mañana por la insurgencia hutí de Yemen contra el puerto de la ciudad de Moca, uno de los más potentes y letales desde el recrudecimiento de hostilidades de esta semana en el devastado país y que ahora han alcanzado a una localidad de importancia capital por su proximidad al estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

El Ministerio de Salud yemení ha confirmado la cifra provisional de víctimas en este ataque mientras la Resistencia Nacional de Yemen, una milicia afín al Gobierno yemení establecida en la gobernación de Taiz, donde pertenece el puerto, ha precisado que los fallecidos son cuatro militares y tres civiles.

El ataque ha comprendido al menos una veintena de drones contra el puerto, bajo control del Gobierno de Adén, algunos de los cuales han sido derribados por la defensa aérea de la zona.

Los hutíes se han atribuido exclusivamente la autoría del ataque y justificado que el puerto albergaba militares y depósitos de armas enviadas por Arabia Saudí, gran aliada del Gobierno en este largo conflicto, así como en respuesta ataques previos del Ejército yemení contra la ciudad portuaria de Hodeida, bajo control insurgente.

Los ataques hutíes de las últimas horas no se han limitado solo a Moca. Otro asalto con drones ha alcanzado refinería del gigante petrolero saudí Aramco en Jizán, un puerto situado en el suroeste de Arabia Saudí y cercano a la frontera con Yemen, en la que se ha registrado un incendio.

"Las fuerzas yemeníes, por la gracia de Dios, han logrado atacar la refinería de Aramco en Jizán con un dron, y el impacto ha sido preciso. Este ataque se produce en respuesta a la incursión del enemigo saudí con sus drones en el espacio aéreo de las provincias de Saada y Haya", ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales su portavoz militar, Yahya Sari.

Volviendo al ataque en Moca, las fuentes de Saba TV denuncian que los drones han alcanzado en realidad "instalaciones civiles y zonas residenciales vecinas" y la dirección del puerto ha avisado que, a falta de próximas valoraciones, el ataque hutí parece haber causado "grandes daños materiales" en la zona.

El Ministerio de Salud yemení ha denunciado también que los ataques han alcanzado al hospital saudí de Moca, "uno de los centros de salud más importantes de la costa occidental" en lo que representa "una amenaza directa para la vida de los pacientes y el personal sanitario, poniendo en peligro la continuidad de los servicios médicos, de ambulancia y de tratamiento vitales".

Estos ataques continúan el repunte de hostilidades que comenzó esta semana y continuó el sábado, cuando el Gobierno de Yemen anunció que los hutíes habían lanzado una nueva ofensiva contra la ciudad de Marib, en el oeste del país, capital de la gobernación homónima y reducto de las fuerzas yemeníes más próximo a la capital, Saná, desde hace más de una década bajo control del movimiento rebelde, aliado irreductible de Irán y elemento estratégico de gran importancia en el conflicto actual en la región.

En respuesta, el Ejército de Yemen anunció la ejecución de una operación militar contra posiciones, efectivos y capacidades de los rebeldes hutíes en varios puntos de las líneas de contacto, especialmente en la ciudad de Hodeida, bajo control insurgente.

UNA ESCALADA GRAVÍSIMA

El jefe del Ejecutivo del Gobierno de Adén, Rashad al Alimi, ha avisado de la enorme gravedad del ataque hutí contra el puerto. Moca es posiblemente la instalación portuaria más grande que todavía sigue en manos del Gobierno yemení y se encuentra exactamente en el estrecho de Bab el Mandeb, punto comercial estratégico.

Al Alimi no ha dudado acusar a Irán de haber ordenado a los hutíes que atacaran este puerto "vital". "Lo ocurrido es una extensión de la estrategia de escalada iraní, que atenta contra instalaciones económicas, rutas marítimas e intereses de los países de la región", ha manifestado el presidente del Consejo de Liderazgo.

El ministro de Información yemení Moamar al Eryani se ha pronunciado en los mismos términos. El bombardeo "representa una escalada de extrema gravedad y confirma que la amenaza de la milicia hutí ya no se limita al interior de Yemen, sino que se ha convertido en un peligro directo para la seguridad y la estabilidad regional e internacional, así como para la libertad de navegación y comercio en el Mar Rojo", ha avisado.

Irán ya controla el estrecho de Ormuz, una situación que Irán usa como comodín en las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra. Si sus aliados hutíes consiguen paralizar el estrecho de Bab el Mandeb (la puerta de entrada al mar Rojo), gigantes del petróleo como Arabia Saudí podrían ver completamente bloqueada su salida al golfo de Adén.