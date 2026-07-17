Un ataque aéreo israelí deja al menos siete muertos y 22 heridos durante un funeral en el centro de Gaza

Secuelas de un ataque israelí en el campo de refugiados de Nuseirat (Gaza), en imagen de archivo - Hassan al-Jedi / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y otras 22 han resultado heridas como consecuencia del ataque efectuado por un avión no tripulado del Ejército israelí frente a una mezquita del campamento de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.

Las víctimas fueron alcanzadas por la explosión del dron frente a la mezquita de Ahmed Yassin en el campamento de Nuseirat durante el funeral del palestino Taher Abdul Wahid, muerto a su vez en otro ataque israelí hace unas horas en el oeste del campamento.

El balance provisional de víctimas ha sido confirmado por fuentes médicas del Complejo Médico Al Awda a la agencia palestina Safa, sin que por ahora el Ejército israelí se haya pronunciado al respecto.

Con estas cifras son ya al menos doce los palestinos fallecidos en bombardeos israelíes desde esta mañana del viernes sobre la Franja de Gaza, y a pesar del alto el fuego pactado en octubre entre Israel y las milicias de Hamás, la autoridad palestina en el enclave.