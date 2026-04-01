Un ataque con drones atribuido a "Irán y aliados" causa "un gran incendio" en el aeropuerto de Kuwait

Archivo - Una columna de humo se yergue desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Kuwait tras registrar un ataque en sus dependencias - Europa Press/Contacto/Asad

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han denunciado este miércoles un ataque con drones contra varios tanques de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait a los que han causado "daños significativos", provocando a su vez "un gran incendio" del que han culpado a "Irán y grupos armados aliados".

Así lo ha anunciado el portavoz de la Dirección General de Aviación Civil, Abdulá al Raji, quien en un comunicado difundido por el propio organismo ha afirmado que "el Aeropuerto Internacional de Kuwait ha sido objeto de un ataque con drones perpetrado por Irán y sus grupos armados aliados".

"Los ataques han tenido como objetivo los tanques de combustible de la Compañía de Suministro de Combustible de Aviación de Kuwait (KAFCO, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto, provocando un gran incendio en las instalaciones", ha precisado, apuntando asimismo a "daños significativos" en los citados tanques.

Pese a ello, Al Raji ha indicado que los daños sólo han sido materiales, ya que "no se han registrado heridos", y ha destacado una respuesta "de inmediato" al incidente por parte de los equipos de emergencia y las autoridades pertinentes.

Este bombardeo se produce en el marco de las represalias iraníes contra intereses de Estados Unidos en Oriente Próximo, operaciones emprendidas en respuesta a la ofensiva lanzada por el país norteamericano junto a Israel --también objeto de ataques-- contra Irán.