Un ataque con drones provoca un incendio en un complejo industrial en Emiratos Árabes

Archivo - Complejo industrial petrolero en Abu Dabi (Emiratos Árabes) - Europa Press/Contacto/Andrew Parsons - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un ataque con drones este martes ha provocado un incendio en el complejo industrial Ruwais en Abu Dabi, donde se encuentra la cuarta mayor refinería de petróleo del mundo, según ha informado la oficina de medios de la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

"Las autoridades de Abu Dabi están atendiendo a un incendio en una de las instalaciones del Complejo Industrial Ruwais, provocado por un ataque con drones", ha señalado la citada oficina en un mensaje en redes sociales.

Según esta información, por el momento no se han notificado heridos como consecuencia del ataque, del que no se ha especificado tampoco la autoría.

En todo caso, llega en un momento en el que Irán está respondiendo a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra su territorio con ataques contra bases e intereses estadounidenses en Oriente Próximo y, en especial, en los países del Golfo.

De hecho, este lunes, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha defendido estas acciones, alegando haber advertido ya a todos los países de la región que, al no poder alcanzar territorio estadounidense, las Fuerzas Armadas iraníes deciden "atacar sus bases en la región, sus instalaciones, sus activos".