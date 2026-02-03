Un ataque ruso sobre Kiev deja al menos dos heridos y daños en distintas instalaciones

Una escuela de primaria dañada tras un ataque ruso contra el distrito Dnipró en Kiev, capital de Ucrania , - Europa Press/Contacto/Yevhen Kotenko

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han resultado heridas a consecuencia de un ataque efectuado en la madrugada de este martes por el Ejército ruso contra la capital ucraniana, Kiev, provocando asimismo daños en coches, viviendas, una escuela y una gasolinera.

Así lo ha denunciado Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, en su cuenta de Telegram, que ha precisado que una de las víctimas, un hombre, resultó herido en el distrito de Darnitsia, en el este de la localidad.

En esta misma zona, el ataque ha provocado un incendio en un edificio no residencial y daños en otros de 25 y 5 plantas cada uno, según ha informado alrededor de las 3.40 horas (hora local).

También han resultado afectados los distritos de Desnianski, Dnipró, donde se han encontrado "restos de objetos enemigos" y daños en una guardería; el de Pecherski, donde se han visto dañados una gasolinera y los vehículos estacionados en ella; y también en el de Shevchenko, incluido un edificio residencial de 22 pisos.

Tkachenko ha denunciado horas antes que "los rusos han decidido lanzar otro ataque masivo contra Kiev en medio de las gélidas temperaturas", precisando que se trata de una agresión con "misiles balísticos" y avisando a la población para que permanezca bajo refugio.