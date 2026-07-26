Los ataques israelíes han matado ya a más de 1.200 palestinos desde la última declaración de alto el fuego

Secuelas de un ataque israelí en la Franja de Gaza - Moiz Salhi/APA Images via ZUMA P / DPA

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El último balance del Ministerio de Salud de Gaza ha confirmado otros siete muertos por ataques israelíes en el enclave palestino durante las últimas 24 horas a los que hay que sumar otros dos muertos que han sucumbido a sus heridas en ataques previos de Israel.

Otras 36 personas han reusltado heridas en ataques israelíes desde el sábado, de acuerdo con la estimación, que ya cifra en 1.200 los palestinos muertos desde el alto el fuego del octubre del año pasado, interrumpido constantemente por ataques israelíes contra, argumenta el Ejército, elementos de las milicias de Hamás. Otros 3.888 palestinos han sido heridos desde entonces.

En el balance no están incluidos otros dos palestinos muertos esta mañana por otro ataque israelí, según han confirmado fuentes médicas de Gaza a la agencia de noticias Sanad.

En total, los ataques israelíes desde el estallido de la guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023 han dejado ya 73.326 muertos y 173.997 heridos