Un atentado suicida contra un líder de paz deja siete muertos y 25 heridos en el noroeste de Pakistán

Atentado suicida contra una boda en la localidad paquistaní de Dera Ismail Jan, a 23 de enero de 2026 - Europa Press/Contacto/Ahmad Kamal

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y 25 han resultado heridas en el noroeste de Pakistán como consecuencia de un atentado suicida contra una boda a la que acudía un conocido líder de paz inmerso en las negociaciones contra los talibán paquistaníes que operan en la zona, y cuyo estado se desconoce tras la explosión.

Los servicios de rescate siguen todavía despejando escombros por la detonación, ocurrida en torno a las 22.00 del sábado en el domicilio de Nur Alam Mehsud, presidente del comité de paz, en la localidad de Dera Ismail Jan, en la conflictiva provincia de Jíber Pastunjuá, según han informado fuentes policiales al diario Inqilab.

Los expertos en seguridad afirman que, en algunas zonas de esta provincia, las reuniones públicas aún se consideran blancos fáciles para los extremistas, lo que ha hecho necesarias medidas de seguridad adicionales para bodas, ferias y eventos religiosos.