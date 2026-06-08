Atribuyen a un incendio intencionado el apagón de Reutlingen (Alemania)

Apagón tras un incendio provocado en Reutlingen (Alemania) - Marijan Murat/dpa

BERLÍN 8 Jun. (DPA/EP) -

La investigación del apagón ocurrido en la ciudad alemana de Reutlingen parece estar provocado por un incendio intencionado causado de noche en una subestación de la localidad, un incidente similar al que dejó sin suministro a unas 100.000 personas en Berlín en enero de 2025 en una acción reivindicada por un grupo de extrema izquierda.

"Hay indicios de que se empleó un catalizador", ha indicado un portavoz de la Policía Criminal Estatal desde Stuttgart tras el hallazgo de pruebas en el lugar del incendio.

El ministro del Interior del estado de Baden-Württemberg, Manuel Hagel, ha informado de que el centro de seguridad del estado y antiterrorismo ha asumido la investigación.

Un equipo antidisturbios fue desplegado en Reutlingen para tener presencia policial en infraestructuras clave de la ciudad mientras dura el apagón, ha explicado Hagel. Unos 7.600 edificios y 40.000 personas han resultado hafectadas por el apagón, ha añadido.

Hagel ha prometido que llevará a los responsables ante la justicia después de este "incendio intencionado que ha afectado a los servicios públicos". "Nuestros investigadores no dejarán piedra sobre piedra y llevaremos al responsable ante la justicia, con todo el peso de la ley", ha señalado.

Desde la Policía Criminal Estatal han reconocido que no tienen pistas sobre posibles sospechosos ni sobre los motivos del incidente. Por el momento se desconoce también cuándo se podrá restablecer el servicio.

En 'modus operandi' coincide con el del grupo de extrema izquierda Vulkangruppe (Grupo Volcán), según fuentes citadas por la agencia de noticias DPA. Este grupo dejó sin electricidad a unas 100.000 personas en Berlín.

Reutlingen tiene poco más de 100.000 habitantes y está situada a unos 40 kilómetros al sur de la ciudad de Stuttgart.