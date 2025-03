Aumenta un 27 por ciento la cifra de niños rohingyas con desnutrición aguda en los campos de Bangladesh, según UNICEF

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este martes de que se ha producido un aumento del 27 por ciento en la cifra de niños y niñas rohingyas que sufren desnutrición aguda severa en los campamentos de refugiados situados en la provincia de Cox's Bazar, en Bangladesh, respecto a los datos recabados en el mismo mes del último año.

La agencia de la ONU, que ha alertado de que la situación empeora paulatinamente en estos campamentos, ha denunciado que cada vez son más los menores que son expuestos a situaciones "amenazantes" vinculadas a la falta de alimentos. Así, ha puntualizado que ya son más de un millar los niños que necesitan "tratamiento urgente" para hacer frente a la falta de ingesta.

"La crisis se está profundizando", ha lamentado UNICEF en un comunicado en el que ha señalado que más de un millón de refugiados rohingyas --entre ellos más de 500.000 menores-- viven en estos campamentos, donde ya son más del 15 por ciento los menores que sufren desnutrición --la cifra más alta desde 2017, cuando se se produjo el desplazamiento masivo de refugiados rohingyas a raíz de una fuerte ola de violencia en Birmania--.

El documento señala que durante el último año, los trabajadores de la agencia han logrado entregar ayuda a unos 12.000 menores de cinco años con desnutrición aguda. De todos los que pudieron recibir tratamiento, un 92 por ciento ha logrado recuperarse, tal y como ha destacado UNICEF.

Sin embargo, la tendencia al alza se mantiene: en febrero de 2024 eran 836 los menores que presentaban desnutrición aguda severa frente a los 1.062 registrados en el mismo mes de 2025. Esta situación, que la agencia define como "peligrosa", deriva de la combinación de varios factores, como las fuertes lluvias monzónicas, el pacto del racionamiento de los alimentos y el creciente número de refugiados en unos campos cuya capacidad se encuentra ya de por sí sobrepasada.

"Por ahora podemos ofrecer los servicios que solicitan las madres de estos menores, pero a medida que las necesidades aumentan, los fondos se reducen y las familias están aterrorizadas", ha lamentado Rana Flowers, representante de UNICEF en Bangladesh.

Las estimaciones de la agencia apuntan a que unos 14.200 niños podrían sufrir desnutrición aguda severa en los campamentos de refugiados a lo largo de este año ante la falta de alimentos y el déficit de nutrientes. "Estas familias no pueden volver de forma segura a casa y no tienen derecho a trabajar legalmente en el país, por lo que el apoyo humanitario no es opcional sino esencial", ha manifestado Flowers.