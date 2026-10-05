Aumentan a 1.460 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza desde el acuerdo de alto el fuego

Palestinos trasladan el cuerpo de un hombre muerto en un bombardeo ejecutado el 4 de octubre de 2026 por el Ejército de Israel contra Jan Yunis, en el sur dela Franja de Gaza (archivo) - Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este lunes en 1.460 los palestinos muertos por ataques lanzados por Israel contra el enclave desde la entrada en vigor en octubre del alto el fuego asociado al acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que desde el 11 de octubre de 2025 se han confirmado 1.460 fallecidos y 5.116 heridos por ataques israelíes, incluidos cinco muertos y 26 heridos durante las últimas 24 horas.

A ello se suman 836 cadáveres recuperados de las zonas de Gaza de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del citado acuerdo. En la actualidad están presentes en la conocida como 'línea amarilla', que cubre más de la mitad del territorio de la Franja.

Asimismo, ha resaltado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes-- se han registrado 74.243 muertos y 175.232 heridos.

Por su parte, el Ejército de Israel ha anunciado la muerte de un supuesto comandante de las fuerzas especiales Nujba de Hamás en un bombardeo perpetrado el fin de semana contra la zona de Nuseirat (centro). El fallecido ha sido identificado como Ibrahim Mustafá Suleiman abú Omar, a quien acusa de "invadir el territorio de Israel" durante los ataques del 7-O.