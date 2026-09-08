Aumentan a 17 los muertos en ataques de la coalición liderada por Arabia Saudí contra una cárcel en el norte de Yemen

Cola de humo tras un bombardeo de Arabia Saudí en la prisión de Al Jauf, en Yemen - Houthi Media Center / Xinhua News / Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes han elevado este martes a 17 los muertos a causa de una serie de ataques perpetrados en la víspera por las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí contra la principal prisión de la gobernación de Al Jauf, en el norte de Yemen.

El portavoz del Ministerio de Sanidad de las autoridades instauradas por la insurgencia hutí, Anees Alasbahi, ha confirmado en sus redes sociales que el balance de víctimas por estos bombardeos ha aumentado a un total de 24, siendo 17 los fallecidos y manteniendo en siete el número de heridos.

En el mismo mensaje, ha incidido en que son cifras "no definitivas" que prevé que aumenten "significativamente" a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate de personas en unas condiciones, ha señalado, "extremadamente difíciles debido a la magnitud de la destrucción".

Los enfrentamientos tanto dentro como fuera de Yemen entre los hutíes y las fuerzas de la coalición militar encabezada por Riad han escalado en las últimas semanas y este mismo martes las fuerzas saudíes han denunciado que 73 civiles, incluidos mujeres y niños, han resultado heridos a causa de una serie de bombardeos del grupo fundamentalista contra el país vecino.

Los hutíes anunciaron en julio un bloqueo marítimo a Arabia Saudí tras denunciar ataques de Riad contra sus posiciones en apoyo al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, tras lo que las autoridades saudíes anunciaron una misión para una alianza internacional destinada a proteger el mar Rojo de los ataques de los rebeldes contra la navegación en la zona.

En este contexto, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado "los ataques transfronterizos de los hutíes contra múltiples objetivos en el sur de Arabia Saudí", si bien ha manifestado su preocupación por la "intensificación de los enfrentamientos militares" dentro de territorio yemení.

Así lo ha dicho su portavoz, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa en la que ha hecho un llamamiento a "todas las partes para que actúen con moderación y eviten una mayor escalada".