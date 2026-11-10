Aumentan a 17 los muertos por la explosión en una planta metalúrgica en Turquía

Archivo - Fotografia de archivo de una ambulancia tras un terremoto en 2023 en Turquía - Tunahan Turhan / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de la explosión registrada el lunes en una planta metalúrgica de la ciudad turca de Aliaga, en la provincia de Esmirna (oeste), ha ascendido a 17, según han confirmado las autoridades, sin que hasta el momento se hayan esclarecido las causas de la deflagración y posterior incendio en las instalaciones.

El ministro de Sanidad turco, Kemal Memisoglu, ha comunicado el balance en un mensaje en redes sociales, en el que ha expresado además sus "sentidas condolencias" a los familiares de las víctimas. "Les deseo fortaleza en este momento de duelo", ha afirmado.

Memisoglu ha realizado además una visita a los heridos junto a los titulares de las carteas de Energía y Trabajo, Alparslan Bayraktar y Vedat Isikhan, respectivamente, antes de destacar que los trabajadores sanitarios "trabajan con gran dedicación" para lograr que todos ellos se recuperen y reciban el alta.

La explosión tuvo lugar durante una serie de operaciones de fundición de acero en la planta HABAS, desencadenando un incendio que afectó a parte de las instalaciones y provocó el despliegue del Cuerpo de Bomberos, personal médico y equipos de rescate. Todas las víctimas son trabajadores de la planta.