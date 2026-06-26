Aumentan a 589 los muertos por los terremotos en Venezuela

Imagen de archivo de las labores de búsqueda y rescate en una calle de Venezuela tras los terremotos. - Europa Press/Contacto/Mikhail Makeyev

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado este viernes de que ya son 589 los muertos y 2.980 los heridos a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter registrados el jueves en el país.

En una rueda de prensa, Rodríguez ha indicado que el estado de La Guaira, situado en el norte y el más afectado del territorio venezolano por los seísmos, ha sido "militarizado" tras ser declarado zona de desastre debido al derrumbe de cientos de edificios.

"Tenemos que lamentar la cifra de 589 muertos, pero también hemos rescatado con vida a decenas de personas, esto nos causa alegría", ha afirmado, antes de matizar que se han registrado más de 200 réplicas, lo cual "demuestra la gran actividad sísmica en nuestro territorio".