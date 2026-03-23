Aumentan a casi 1.040 los muertos y unos 2.900 los heridos por ataques de Israel en Líbano desde el 2 de marzo

Daños en un edificio situado en Beirut, Líbano, a causa de un ataque de Israel - Ankhar Kochneva / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Líbano ha anunciado este lunes que casi 1.040 personas han muerto y cerca de 2.900 han resultado heridas como consecuencia de los ataques del Ejército israelí desde el pasado 2 de marzo, fecha en la que Israel lanzó una ofensiva contra el país vecino tras el lanzamiento de cohetes del partido-milicia chií Hezbolá a territorio israelí en represalia por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, días antes.

El Ministerio de Sanidad libanés ha cifrado en 1.039 las víctimas mortales y en 2.876 los heridos por esta causa en su balance diario, que incluye al menos diez muertos y 90 heridos en las últimas 24 horas.

Las autoridades han desglosado los datos por edad y género, de modo que el número total de menores de edad víctimas de ataques israelíes desde principios de mes asciende a 118 muertos y 380 heridos. Mientras, los hombres constituyen 842 fallecidos y 2.065 heridos y entre el grupo de mujeres, son 79 las fallecidas y 431 las heridas.

El Ministerio ha confirmado además en las últimas horas la muerte de una persona en un ataque aéreo de Israel contra un edificio situado en Hazmiyé, a las afueras de la capital libanesa, Beirut, en el que no se han registrado más víctimas pero sí daños materiales.

Cabe recordar que los ataques de Israel han provocado el desplazamiento de más de un millón de personas en Líbano desde el 2 de marzo, de acuerdo a un balance de la Unidad de Riesgos y Desastres, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros libanés de hace una semana, por lo que se espera que esta cifra haya aumentado desde entonces.

Pese a la actual escalada, el Ejército israelí ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024. Israel ha argumentado, en todo este tiempo, que actúa contra Hezbolá y asegurado que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.