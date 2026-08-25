Aumentan a cerca de 1.300 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza desde el alto el fuego

Archivo - Palestinos durante el funeral de los muertos en un ataque de Israel contra la Franja de Gaza en abril de 2026, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Mohammed Skaik - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El balance de palestinos muertos a causa de ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza desde el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 roza ya el umbral de los 1.300, incluidos cerca de diez durante el último día, según han denunciado este martes las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que durante las últimas 24 horas se han confirmado ocho "mártires" --incluidos dos fallecidos a causa de las heridas sufridas en ataques previos-- y 36 heridos, lo que eleva los totales desde el 11 de octubre de 2025 hasta los 1.296 y los 4.296, respectivamente.

Asimismo, ha resaltado que durante el último día se ha recuperado un cadáver de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del acuerdo --conocida como 'línea amarilla' y que ocupa más de la mitad del territorio del enclave costero palestino--, con lo que la cifra aumenta ya a 814.

La cartera ha especificado además que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.431 muertos y 174.437 heridos, si bien ha reiterado que aún hay cadáveres entre los escombros y en zonas ocupadas por Israel.