Palestinos en un campamento de desplazados en el centro de la Franja de Gaza (archivo) - Hassan al-Jedi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este lunes en cerca de 1.680 los palestinos muertos a causa de ataques ejecutados por el Ejército de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave, aceptada por el Gobierno israelí y el grupo islamista.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta la fecha se han confirmado 1.679 muertos y 6.100 heridos, incluidos tres "mártires" y siete heridos por ataques perpetrados por las fuerzas israelíes durante el último día, antes de agregar que además han sido recuperados 851 cuerpos en las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

Por otra parte, la cartera ha subrayado desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.746 muertos y 176.234 heridos, entre denuncias sobre los reiterados ataques del Ejército israelí pese al citado acuerdo.