Aumentan a cinco los muertos en Chile con miles de damnificados por las fuertes lluvias

Unos trabajadores inspeccionan un poste eléctrico que se ha caído en plena calle, dejando a varias personas sin electricidad durante una tormenta que provocó inundaciones en algunas zonas de Santiago. - Europa Press/Contacto/Manuel Urzua

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias registradas en el sur de Chile, en las regiones de Atacama y La Araucanía, han dejado al menos cinco muertos y miles de damnificados, según han informado las autoridades del país.

Según el balance de este lunes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez y la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, han informado de que ha deja 2.205 personas damnificadas entre ambas regiones y, de ellas, hay 1.179 personas en albergues.

Pavez ha achacado la situación a "precipitaciones anormales y extremas", incidiendo en que "el nivel de agua caída da cuenta de una afectación fuera de la planificación".

Casi 100.000 personas se encuentran aisladas, mientras que hay 17 heridas y cuatro desaparecidas. En cuanto a los daños en viviendas, la directora de Senapred ha detallado que 35 casas han resultado destruidas, mientras que 1.154 presentan daños graves y 14.454 daños menores.