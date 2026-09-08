Aumentan a doce los muertos por los deslizamientos de tierra en el sureste de China debido al tifón 'Saudel'

Equipos de rescate llevan a cabo operaciones de reconocimiento y salvamento en el lugar de un deslizamiento de tierra en la provincia china de Jiangxi, en el sureste del país - Zhou Mi / Xinhua News / Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de los deslizamientos de tierra registrados el sábado en la provincia china de Jiangxi (sureste) por las fuertes lluvias desatadas por el tifón 'Saudel' ha aumentado a doce, según han confirmado este martes las autoridades.

De acuerdo a las informaciones recogidas por la agencia estatal de noticias Xinhua, hasta este martes se han recuperado en la localidad de Mingkeng los cuerpos de doce personas y los equipos de rescate continúan trabajando para intentar localizar a una persona que continúa desaparecida.

Alrededor de 5.500 personas han sido reubicadas a zonas consideradas más seguras, mientras que cerca de 640 trabajadores de emergencia están participando en las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los deslizamientos, que han destruido varias carreteras, lo que está dificultando los trabajos.