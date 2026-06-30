Aumentan a más de 1.050 los muertos y 3.400 los heridos por ataques de Israel en Gaza pese al alto el fuego

Llegada al Hospital Naser de los cadáveres de dos palestinos tras un bombardeo de Israel cerca de la playa de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas palestinas a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 ha aumentado a más de 1.050 muertos y 3.400 heridos, según han denunciado este martes las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado en redes sociales que desde el 11 de octubre de 2025 se han registrado 1.053 muertos y 3.406 heridos, incluidos ocho fallecidos y 26 heridos por ataques perpetrados durante las últimas 24 horas por las tropas israelíes.

Asimismo, ha manifestado que en este periodo se han recuperado además 786 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas de Israel, situadas en la 'línea amarilla', expandida desde entonces por orden del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Por otra parte, ha apuntado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.066 "mártires" y 173.514 heridos, si bien ha agregado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.