Aumentan a más de 20 los muertos por un ataque de un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

Archivo - Soldados de República Democrática del Congo (RDC) en una imagen de archivo - ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de un ataque ejecutado el 6 de febrero contra una localidad situada en el este de República Democrática del Congo (RDC) por parte de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, ha aumentado a más de 20, según han confirmado las autoridades del país africano.

Así, el jefe de Bapakombe, Kanyamulamba Boniface, ha afirmado que durante las últimas horas han sido hallados otros seis cadáveres, lo que "eleva a 21 los muertos, con numerosos desaparecidos", por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente durante los próximos días.

El presidente de la sociedad civil de Bapere, Samuel Kagheni, ha hecho un nuevo llamamiento al Ejército para que lance una operación en la zona contra las ADF, que durante las últimas semanas ha incrementado sus incursiones en la provincia de Kivu Norte, matando a decenas de civiles desde principios de año.

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.