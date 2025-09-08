Aumentan a más de 64.500 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza

Archivo - Palestinos trasladan cadáveres de personas muertas por los ataques del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza (archivo) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

Las autoridades gazatíes denuncian cerca de 70 muertos y 320 heridos por los ataques israelíes del último día

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 64.500 los palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que durante las últimas 24 horas se han registrado 67 muertos y 320 heridos por los ataques israelíes, con lo que "el balance de víctimas de la agresión israelí aumenta a 64.522 mártires y 162.096 heridos desde el 7 de octubre de 2023".

De esta forma, ha dicho que durante el último día han muerto catorce personas tiroteadas por Israel cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, con lo que el número de fallecidos en estos incidentes, ampliamente condenados por la comunidad internacional, aumenta a 2.430, con 17.794 heridos.

Además, ha manifestado que desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y reinició sus ataques, se han registrado 11.976 muertos y 51.055 heridos, antes de denunciar 393 muertos por hambre y desnutrición en el enclave, incluidos 140 niños.