Aumentan a más de 67.900 los muertos por la ofensiva israelí en Gaza

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a más de 67.900 los muertos y 170.100 los heridos por la ofensiva de Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, a pesar de la entrada en vigor del nuevo alto el fuego pactado con motivo de la propuesta formulada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha detallado que "el número de muertos por la agresión israelí asciende a 67.913 mártires y 170.134 heridos" después de que en las últimas 24 horas hayan llegado 44 cuerpos y 29 heridos a los hospitales que quedan operativos en la Franja, según reza un comunicado publicado en su canal de Telegram.

No obstante, la cartera ministerial ha advertido de que "muchas víctimas" continúan sepultadas bajo los escombros, por lo que la cifra podría seguir aumentando durante los próximos días.

Por otro lado, el diario 'Filastin', vinculado a Hamás, ha informado de que una persona ha fallecido durante la jornada en un ataque con un dron al este de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. El Ejército de Israel ha confirmado que ha abierto fuego contra varios sospechosos que habrían intentado cruzar la línea de retirada de tropas establecida en el acuerdo.