Australia, Canadá, Italia y Reino Unido exigen a Israel a dejar entrar 150.000 tiendas de campaña en Gaza

Archivo - Palestinos desplazados continúan con su vida cotidiana cerca de sus tiendas de campaña, tras haber quedado estas anegadas por el agua de lluvia y la escorrentía en un campamento al oeste de Gaza. - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de Australia, Canadá, Italia y Reino Unido han instado este lunes al Gobierno de Israel a poner fin de inmediato a los bloqueos fronterizos y permitir el acceso "rápido y sin trabas" de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, denunciando que 150.000 tiendas de campaña y suministros vitales permanecen retenidos en la frontera pese al agravamiento de la crisis con la llegada del invierno.

En un comunicado conjunto difundido por sus respectivas carteras diplomáticas, los cuatro países han advertido de que la situación sobre el terreno en el enclave palestino es "crítica" y se ha visto agravada por las recientes inundaciones provocadas por "la primera tormenta del invierno".

"La población de Gaza necesita desesperadamente refugio y asistencia humanitaria. Sin embargo, 150.000 tiendas de campaña y otros suministros vitales están retenidos en la frontera y se impide su entrada en Gaza", han lamentado los titulares de Exteriores, subrayando que esta situación es "totalmente reversible" si se actúa antes de que el invierno se instale por completo.

Por ello, los cuatro gobiernos han exigido a las autoridades israelíes que abran los pasos fronterizos, autoricen el ingreso de los refugios y permitan la entrada de artículos de doble uso necesarios para las operaciones humanitarias y la recuperación temprana "antes de que sea demasiado tarde". Asimismo, han apelado a todas las partes a aplicar el Plan Integral para Gaza, respetando el alto el fuego y sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario.

El llamamiento de las cuatro potencias coincide con la alerta lanzada este sábado por el Equipo Humanitario (HCT) de la ONU para el Territorio Palestino Ocupado, que atribuyó las muertes y la destrucción de miles de refugios tras las últimas lluvias tanto al temporal como a las decisiones políticas que dificultan la respuesta humanitaria.

Según detalló Naciones Unidas, la mayor parte de esas más de 150.000 tiendas adquiridas por Estados miembros y socios humanitarios se encuentran bloqueadas en la localidad egipcia de Al Arish, a unos 50 kilómetros del sur de Gaza, debido a los estrictos controles de aprobación y la limitada capacidad de los cruces, mientras el organismo internacional recuerda a Israel su obligación como potencia ocupante de garantizar las necesidades básicas de la población.