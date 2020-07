Australia hace obligatorio el uso de mascarilla en Melbourne ante el aumento de casos de coronavirus

CANBERRA, 19 Jul. (DPA/EP) -

El ministro principal del estado australiano de Victoria, Daniel Andrews, ha anunciado este domingo el uso obligatorio de la mascarilla en la ciudad de Melbourne ante el aumento de casos de coronavirus.

Victoria, cuya capital es Melbourne, ha registrado 363 nuevos casos de la COVID-19 y tres fallecidos más por esta causa, lo que asciende el número de decesos en el estado a 122.

Alrededor de cinco millones de ciudadanos de Melbourne han recibido la orden de permanecer en casa, salvo para hacer la compra, hacer ejercicio, cuidar a personas dependientes, por razones médicas, para trabajar o para estudiar.

Andrews ha informado de que será obligatorio el uso de mascarilla para todo aquel que esté en la calle a partir del miércoles por la noche en el área metropolitana y en la localidad vecina Mitchell Shire.

"La mayoría de nosotros no saldríamos de nuestra casa sin las llaves, no saldríamos de casa sin nuestro móvil. No podrán salir de casa sin la mascarilla y luego usarla, ya que es absolutamente esencial para detener la propagación del virus", ha asegurado el ministro.

Las personas que no cumplan con la norma se enfrentarán a multas de 200 dólares australianos (en torno a 120 euros). Quedan excluidos de esta obligación aquellos que puedan demostrar razones médicas o profesionales y los niños menores de 12 años.

El último brote de coronavirus originado en el estado, en su mayoría de transmisión comunitaria, podría deberse a errores en la seguridad de un hotel que estaba en cuarentena con personas que provenían del extranjero.

Así, las fronteras de Victoria están cerradas para evitar la propagación, mientras otras partes de Australia han relajado sus restricciones de entrada.