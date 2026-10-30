Australia intenta localizar a dos nacionales que viajaban en los trenes accidentados en Toledo

Archivo - Bandera de Australia - AAPIMAGE / DPA - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Australia ha confirmado este viernes que dos de sus ciudadanos iban en los trenes implicados en el accidente registrado el miércoles en la provincia de Toledo y ha recalcado que está en contacto con las autoridades locales para intentar localizarlos y obtener información sobre su estado.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores australiano ha señalado en declaraciones concedidas a Europa Press que la cartera "está dando asistencia consular a la familia de dos australianos en conexión con la colisión", antes de agregar que "funcionarios australianos trabajan con las autoridades locales para confirmar su estado".

"Debido a obligaciones de privacidad, no podemos dar más detalles", ha manifestado, en el marco de las labores para esclarecer si hay más australianos afectados. "Nuestras sentidas condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos, los heridos y todos los afectados por la colisión de trenes en España", que dejó al menos 69 muertos, según el último balance.