Australia no descarta que Djokovic vuelva antes de tres años si se dan las "circunstancias"

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, no ha descartado que el tenista serbio Novak Djokovic pueda volver al país antes del teórico veto de tres años que pesa sobre él, siempre y cuando se den unas "circunstancias adecuadas" que el Gobierno por ahora no ha aclarado.

Djokovic fue expulsado de Australia el fin de semana, después de unos días de pulso judicial y político en los que el tenista, que no está vacunado contra la COVID-19 y se contagió en diciembre, mintió a las autoridades sobre sus viajes en las semanas previas.

El deportista no sólo no puede defender su título en el Open de Australia este año, sino que la Justicia determinó que no podía regresar en un plazo de tres años. El dictamen, sin embargo, alude a posibles excepciones "en ciertas circunstancias", algo a lo que Morrison también se ha referido este lunes.

El primer ministro, que ha insistido en la necesidad de cumplir las normas para acceder a cualquier país, ha evitado especular en una entrevista radiofónica sobre las condiciones en que Djokovic podría regresar: "No voy a decir nada que pueda condicionar o que no permita al Gobierno tomar las decisiones que tiene que tomar".

Por su parte, la ministra del Interior, Karen Andrews, ha apuntado en otra entrevista que el tenista debería tener una "razón imperiosa" para querer entrar en Australia antes de tres años, si bien ha insistido en que por ahora "todo son hipótesis". "Revisaremos cualquier solicitud conforme a sus méritos", ha declarado, según la cadena ABC.