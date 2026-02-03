Australia anuncia nuevas sanciones a Irán por "el horrible uso de la violencia" durante las recientes protestas

Archivo - La ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, durante una comparecencia en el Senado en noviembre de 2024 (archivo) - Lukas Coch/AAP/dpa - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Australia ha anunciado este martes la imposición de un nuevo paquete de sanciones financieras contra Irán en respuesta al "horrible uso de la violencia contra su pueblo" en el marco de la represión de la reciente oleada de protestas en el país por la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida.

El Ministerio de Exteriores australiano ha especificado que las sanciones están dirigidas contra 20 personas y tres entidades, entre ellas altos cargos de la Guardia Revolucionaria de los que dice que "son cómplices en la opresión del pueblo iraní, la represión violenta de las protestas y la amenaza a la vida de personas dentro y fuera de Irán".

"Desde el 28 de diciembre de 2025, el régimen ha masacrado a miles de iraníes mientras atacaba y arrestaba a miles más por participar en protestas pacíficas", ha señalado la cartera en un comunicado, en el que subraya que Teherán "ha impuesto un bloqueo a nivel nacional de Internet y las telecomunicaciones en un intento de ocultar la escala de su brutalidad".

Asimismo, ha destacado que estas nuevas sanciones se sustentan en la decisión de Canberra de nombrar a la Guardia Revolucionaria como "un patrocinador estatal del terrorismo". "Las acciones de hoy remarcan nuestro compromiso a la hora de estar del lado del pueblo iraní, junto a socios internacionales, frente a la brutal campaña de opresión y desestabilización del régimen de Irán", ha agregado.

El Gobierno de Australia, encabezado desde mayo de 2022 por el primer ministro, Anthony Albanese, ha impuesto hasta la fecha sanciones contra "más de 200 personas y entidades iraníes y más de cien individuos y entidades vinculadas a la Guardia Revolucionaria", según el citado comunicado.

Las autoridades iraníes han denunciado la presencia de "terroristas" respaldados por Estados Unidos e Irán en las protestas con el objetivo de perpetrar ataques y elevar el número de víctimas para que el presidente estadounidense, Donald Trump, pudiera materializar su amenaza de lanzar un ataque contra el país.

Teherán ha confirmado hasta ahora la muerte de más de 3.000 personas, en su mayoría civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, en las protestas, que arrancaron para denunciar la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, la ONG Human Rights Activists in Iran ha elevado los muertos a 6.854, entre ellos 6.430 manifestantes, incluidos 152 menores de edad.