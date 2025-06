Australia ve "predecibles" las reacciones de EEUU e Israel a las sanciones contra dos ministros israelíes

Canberra defiende las medidas por "la retórica expansionista" de Smotrich y Ben Gvir e insta a que respeten el Derecho Internacional

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha calificado como "francamente predecibles" las reacciones de Israel y Estados Unidos contra las sanciones impuestas por Canberra, además de otros cuatro países, contra los ministros israelíes de Seguridad, Itamar Ben Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotrich.

"La retórica expansionista que hemos visto por parte de los miembros de la derecha radical del Gobierno de (Benjamin) Netanyahu contradice claramente esa postura", ha denunciado, en referencia a la llamada solución de dos estados, antes de afirmar que "el Gobierno israelí debe cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional".

Albanese, entrevistado por la radiotelevisión pública australiana, ABC, ha asegurado que el objetivo de las sanciones es "enviar un mensaje claro a Israel sobre la preocupación que existe en todo el mundo". "Es algo que hemos comunicado muy directamente a Israel", ha señalado.

A su vez, su ministra de Exteriores, Penny Wong, ha explicado también a ABC que la medida tiene detrás "muchos meses de esfuerzo y coordinación" y envía un mensaje conjunto de los países responsables: "Habéis ignorado a la comunidad internacional y no lo toleraremos", ha afirmado.

La responsable de la diplomacia australiana ha afirmado que "contactaron" con Washington sobre las sanciones. Además, ha explicado que Ben Gvir y Smotrich, "aunque no son los únicos miembros del Gobierno israelí cuyas acciones han sido problemáticas, sin duda son los más extremistas", y no ha descartado nuevas sanciones, aunque no ha querido revelar si Australia está considerando sancionar al primer ministro israelí.

Los gobiernos de Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega han anunciado este martes la imposición de sanciones y restricciones de viaje contra Ben Gvir y Smotrich en una medida con la que buscan aumentar la presión sobre el jefe del Ejecutivo a medida que avance la ofensiva militar en la Franja de Gaza.

A través de un comunicado conjunto, han explicado que "la violencia de los colonos está incitada por la retórica extremista, que insta a expulsar a los palestinos de sus viviendas y que incita a la violencia a la comisión de abusos de los Derechos Humanos y rechaza la solución de dos Estados".

El Gobierno de Estados Unidos ha condenado las sanciones y pedido su revocación porque "no impulsan los esfuerzos liderados por Estados Unidos para lograr un alto el fuego, el retorno de todos los rehenes y el fin de la guerra". Además, Washington "se solidariza" con Israel, recordando "a nuestros socios que no olviden quién es el verdadero enemigo".