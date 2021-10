Austria notifica su cifra más alta de contagios diarios de COVID-19 desde noviembre de 2020

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Austria han registrado 5.861 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra de casos diarios más alta en el país desde el 26 de noviembre de 2020, cuando se contabilizaron 5.526, mientras que han anunciado nuevas restricciones de movimiento para los no vacunados.

Los nuevos contagios están muy por encima del promedio de la semana pasada en Austria, que fueron cerca de 4.000. Así, la tasa de incidencia se ha elevado a 313,1 casos por 100.000 habitantes.

Por otra parte, otras 17 personas han muerto a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. Hasta el momento, 819.195 personas se han contagiado de COVID-19 en Austria desde que comenzó la pandemia, mientras que 11.333 han fallecido a causa de la enfermedad.

Por su parte, 1.370 personas permanecen hospitalizadas con la enfermedad en el país europeo, 81 más que el jueves. En unidades de cuidados intensivos hay 280 personas internadas, 15 más que el jueves, según los datos recogidos por el diario 'Der Standard'.

En este contexto de recrudecimiento de la pandemia, las autoridades locales ya han anunciado medidas más restrictivas para aquellos que no cuenten con la vacuna contra la COVID-19. Algunos estados, como Estiria o Tirol, han indicado que a partir del 8 de noviembre serán necesarias pruebas diagnósticas para acceder a los interiores en caso de no estar vacunado o no haber pasado la enfermedad. En concreto son seis los distritos que, en total, exigirán las pruebas.

El gobernador del Tirol, Gunther Platter, ha asegurado que estaban "sin alternativa" y que se han visto obligados a aplicar estas nuevas medidas, que afectan a los establecimientos de restauración y a los grandes eventos, que también verán su aforo reducido en un intento por aumentar las cifras de vacunación, informa 'Die Presse'.