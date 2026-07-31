Austria reclama a España que no permita que "un solo migrante ilegal llegue al continente europeo"

Archivo - El canciller austriaco, Christian Stocker, en una cumbre europea en Bruselas. - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El canciller austriaco, Christian Stocker, ha reclamado este viernes al Gobierno de España que no permita que "un solo migrante ilegal llegue al continente europeo", incidiendo en que la regularización de extranjeros ha resultado un "incentivo" a la migración ilegal.

"Situaciones como esta no pueden tener cabida en la Unión Europea. Ahora es decisivo que España cumpla con su responsabilidad europea y garantice que ni un solo migrante ilegal llegue al continente europeo", ha señalado en un mensaje en redes sociales en el que habla de la crisis en Ceuta como una "clara señal de alarma".

"Si la situación en España se desarrolla de tal manera que sintamos presión en nuestras fronteras nacionales, haremos todo lo posible para protegerlas, eso incluye, en caso de necesidad, cierres temporales de las fronteras de Schengen", ha expuesto Stocker, después de que países como Italia, Francia y Finlandia hayan apuntado a esa respuesta ante la crisis en Ceuta.

CRITICA LA POLÍTICA MIGRATORIA DE ESPAÑA

Del mismo modo, el canciller austriaco ha cargado las tintas contra España al incidir en que tomarse "en serio las comunes reglas europeas de asilo y migración" implican que no haya "acciones unilaterales nacionales" que puedan "producir el efecto contrario", en clara referencia a la política migratoria de España.

"La decisión del gobierno socialdemócrata español de dar la residencia a miles de migrantes ilegales se ha revelado como un incentivo adicional para la migración ilegal", ha criticado el dirigente 'popular'.

De esta forma, Stocker ha incidido en el compromiso de Austria con el pacto europeo de Migración y Asilo que endurece las medidas de acogida y facilita los retornos, insistiendo en que este conjunto de normas es clave para "que situaciones como esta no se repitan en el futuro".