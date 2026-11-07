El autor del ataque de Cracovia tenía ideas de extrema derecha

Tiroteo en la plaza del Mercado Principal de Cracovia - Piotr Baran / Arena Akcji/Arenaa / Zuma Press / Eu

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, ha revelado que el responsable de la muerte de seis personas que han fallecido tiroteadas en el centro de Cracovia era un polaco de 24 años con ideología "ultranacionalista".

"Todo parece indicar que el responsable tenía ideas muy radicales. En su coche se han hallado varias armas (...). Disparó un arma automática y procedía de la localidad de Swietokrzyskie, es de nacionalidad polaca y nació en 2002", ha explicado Kierwinski, según recoge la prensa polaca.

Una de las hipótesis que se barajan es que consiguió el arma en la casa de sus propias padres, ya que su padre tenía permiso de armas. "También hay una investigación en la casa en la que vivía. Por motivos evidentes en estas operaciones participan unidades antiterroristas", ha relatado.

El ministro ha explicado que uno de los fallecidos tiene nacionalidad extranjera y ha confirmado que hay otras 16 personas heridas que han estado en hospitales. Dos de ellas han recibido el alta. Entre los heridos está el propio atacante y dos agentes de la policía, uno de ellos con un tiro y cuya vida no corre peligro, y el otro con tres disparos y que se encuentra muy grave.

El propio atacante está herido tras resultar alcanzado por disparos de los agentes antes de ser reducido. Ahora está en un hospital de Cracovia y ha sido ya sometido a una primera cirugía y ha comenzado una segunda intervención quirúrgica.

Asimismo, el ministro ha aprovechado para desmentir que hubiera varios atacantes y ha subrayado que la Policía en estos momentos no tiene motivos para creer que haya más sospechosos.

Por otra parte, Kierwinski ha estacado la rápida respuesta que "evitó una tragedia mucho mayor". Los primeros disparos de los policías se produjeron apenas tres minutos después del primer aviso.

Por otra parte, la Fiscalía ha explicado que siete investigadores continúan trabajando en el lugar del incidente "para determinar todas las circunstancias, si hubo algún colaborador, comprobar varios sitios y determinar si la situación está totalmente bajo control".

El atacante llegó en un coche hasta la plaza del Mercado Principal sobre las 15.00 horas y abrió fuego indiscriminadamente desde el vehículo con arma automática. Rodeó toda la plaza y después huyó hacia el barrio de Kazimierz. Tras una persecución finalmente fue alcanzado por la Policía.