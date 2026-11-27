El presidente de Burundi Évariste Ndayishimiye - Мессман Евгений / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) de Burundi ha denegado este viernes a Agathon Rwasa, principal rival del presidente del país, Évariste Ndayishimiye, su candidatura a las elecciones presidenciales del próximo mayo.

La máxima autoridad electoral del país africano ha tomado esta decisión alegando que Rwasa, que se presentaba a los comicios como candidato independiente, no ha podido demostrar que ya no forma parte del opositor Congreso Nacional para la Libertad (CNL) --del que fue destituido en marzo de 2024.

Así lo ha explicado el presidente de la CENI, Prosper Ntahorwamiye, en una rueda de prensa donde ha anunciado la lista de siete candidatos que aún permanecen en la contienda electoral, incluidos el actual mandatario y Abel Gashatsi, del partido Uprona, que cuenta con el respaldo de la minoría tutsi.

Rwasa así como el resto de personas cuyas candidaturas han sido rechazadas pueden recurrir la medida de la CENI hasta este domingo 29 de noviembre. Los tribunales tendrán de plazo los siete días siguientes para examinar cada caso y emitir una decisión final el 6 de diciembre.

Ndayishimiye busca la reelección tras tomar posesión como presidente de Burundi en 2020 para un mandato de siete años, días después de la repentina muerte de su predecesor y mandatario saliente, Pierre Nkurunziza, a causa de un infarto.

El dirigente se hizo con la victoria en las elecciones celebradas ese año, unos resultados ratificados por el Tribunal Constitucional, que declaró "nulos y sin efecto" los recursos presentados por la oposición por presunto fraude en las presidenciales.

Los comicios estuvieron marcados por un repunte de la violencia y ante el temor de que el país se vea arrastrado a una crisis violenta como la de 2015, cuando Nkurunziza decidió presentarse a un tercer mandato, a pesar de que la oposición denunciaba que ello violaba el acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil (1993-2005).