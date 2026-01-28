La Autoridad Palestina advierte de la "escalada" que supone la construcción de una carretera que divide Cisjordania

Archivo - La ruta 4370 en Cisjordania, dividida por un muro entre los carriles palestino e israelí - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Palestina ha denunciado que el reciente anuncio del Gobierno israelí de la futura construcción de una carretera alrededor de la ciudad de Al Eizariya, ubicada en la gobernación de Jerusalén, supone una "peligrosa escalada" en Cisjordania y tiene como objetivo aislar a la población palestina.

El portavoz de la Presidencia palestina, Nabil Abu Rudeiné, ha explicado en un comunicado recogido por la agencia de noticias WAFA que la carretera confinará a los residentes palestinos a otras rutas "segregadas" e impedirá que tengan acceso a carreteras principales como parte del proyecto de asentamientos E1 en Cisjordania.

En este sentido, ha reiterado que esto consolidará aún más la fragmentación, el aislamiento y las restricciones de circulación de los palestinos en Cisjordania, mientras que también socavará todos los esfuerzos internacionales para detener la escalada.

El portavoz ha pedido al Gobierno liderado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que intervenga y obligue a las autoridades israelíes a poner fin a este tipo de "políticas agresivas" a fin de garantizar el éxito del plan de paz propuesto por el magnate para la Franja de Gaza y los territorios palestinos.

El proyecto E1 busca unir con la construcción de miles de nuevas viviendas la colonia de Maale Adumim --el asentamiento israelí más amplio de Cisjordania-- con Jerusalén Este, lo que provocaría la separación del territorio palestino entre el norte y el sur.

El plan incluye la construcción de una nueva carretera entre Jerusalén y Maale Adumim que permitiría desarrollar los asentamientos en la zona y que sacaría el tráfico palestino de la actual ruta 4370, conocida como 'ruta del apartheid' por el muro de separación entre los carriles palestino e israelí.