La Autoridad Palestina rechaza "toda forma de violencia y terrorismo" tras el ataque cerca de Jerusalén

Archivo - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, durante un encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Novo-Ogaryovo, situada en la región de Moscú (archivo) - -/Kremlin/dpa - Archivo

Recalca que "no se puede lograr seguridad y estabilidad en la región sin el fin de la ocupación"

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Palestina ha expresado este lunes su rechazo a "toda forma de violencia y terrorismo" tras el ataque perpetrado contra un autobús en un cruce situado cerca de la ciudad de Jerusalén, suceso que se ha saldado con la muerte de seis israelíes, según ha confirmado el Gobierno de Israel.

La Presidencia de la Autoridad Palestina ha mostrado su "firme postura en rechazo y condena de cualquier ataque contra civiles palestinos e israelíes" y ha denunciado "todo tipo de violencia y terrorismo, independientemente de su origen", según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

Así, ha manifestado que "no se puede lograr seguridad y estabilidad en la región sin el fin de la ocupación, el fin de los actos genocidas en la Franja de Gaza y el fin del terrorismo perpetrado por colonos en toda Cisjordania, incluido el Jerusalén ocupado", en referencia a Jerusalén Este.

"Lo que pondrá fin al ciclo de violencia en la región es la materialización del derecho legítimo del pueblo palestino a un Estado independiente y soberano con Jerusalén Este como capital, algo que permitirá seguridad y paz para todos", ha remachado la Presidencia palestina, encabezada por Mahmud Abbas.

El ataque ha sido ejecutado por dos palestinos que han abordado un autobús en el cruce de Ramot, tras lo que han abierto fuego contra los pasajeros antes de ser "neutralizados" por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado "presente en la zona", según ha confirmado la Policía israelí.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha incidido en que el país "está en una enorme guerra contra el terrorismo en todos los frentes" y ha prometido una respuesta de las fuerzas de seguridad al ataque, mientras que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aplaudido la "heroica operación" llevada a cabo pro "dos combatientes de la resistencia palestina".