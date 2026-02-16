Las autoridades francesas abren investigación por homicidio voluntario tras la muerte de un joven ultra en un altercado

Una bandera en apoyo a Quentin tras el altercado en el que murió durante el fin de semana en la ciudad francesa de Lyon - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la ciudad francesa de Lyon ha anunciado este lunes la apertura de una investigación por homicidio voluntario, violencia agravada y concierto para delinquir tras la muerte el sábado de un joven ultranacionalista durante un altercado con un presunto grupo de activistas antifascistas.

El fiscal de Lyon, Thierry Dran, ha explicado en una rueda de prensa que el joven de 23 años, identificado como Quentin Deranque, fue golpeado por "al menos seis personas" que portaban máscaras y capuchas, si bien por el momento las autoridades pertinentes no han llevado a cabo arrestos.

Uno de los amigos del joven intentó llevarle a casa tras el ataque, registrado sobre las 18.30 horas (hora local), pero ante su estado de salud llamó a los servicios de emergencia. Deranque presentaba un "traumatismo craneoencefálico" y fue trasladado al hospital, si bien falleció posteriormente por las heridas.

El altercado se produjo en el marco de una congregación de activistas de extrema derecha de la asociación Némesis en rechazo a una conferencia impartida por la eurodiputada Rima Hassan, del partido de izquierdas La Francia Insumisa (LFI), en el Instituto de Estudios Políticos de Lyon.

El grupo ultraderechista ha asegurado que entre los agresores se encontraba un asistente parlamentario del diputado Raphael Arnault (LFI), quien fundó la organización antifascista Joven Guardia, disuelta por las autoridades francesas en 2025 por "actos violentos".

El coordinador nacional de LFI, Manuel Bompard, ha transmitido sus condolencias a la familia de Quentin, si bien ha desvinculado al partido político del altercado, en el que se vieron envueltos una veintena de activistas antifascistas.