Las autoridades de Gaza acusan a Israel de un ataque contra un hospital infantil en la ciudad de Gaza

Archivo - Una niña palestina recibe atención médica en el Hospital Infantil Al Rantisi de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Mahmoud Zaki - Archivo

Afirman que las plantas superiores "fueron alcanzadas por tres ataques consecutivos, separados por unos pocos minutos"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han acusado este miércoles al Ejército de Israel de lanzar varios ataques contra un hospital infantil situado en la ciudad de Gaza (norte), en el marco de la ofensiva a gran escala lanzada el martes por las tropas israelíes para intentar capturar la localidad.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que las plantas superiores del Hospital Abdelaziz Al Rantisi "fueron alcanzadas por tres ataques consecutivos, separados por unos pocos minutos", antes de agregar que el suceso "reafirma la política sistemática de la ocupación de destruir y paralizar completamente el sistema sanitario en Gaza".

"El hospital es el único especializado en Gaza, ofreciendo servicios de oncología, diálisis y otras especializadas, entre ellas para enfermedades respiratorias y digestivas", ha dicho, al tiempo que ha manifestado que en el centro hay 80 pacientes "recibiendo tratamiento" y "cuatro unidades pediátricas y ocho de atención neonatal".

Así, ha manifestado que 40 pacientes "abandonaron el hospital buscando lugares seguros y para salvar a sus hijos" tras los ataques, mientras que los otros 40, "incluidos doce en cuidados intensivos", y 30 trabajadores sanitarios permanecen en el lugar.

Por ello, ha reiterado su llamamiento a la comunidad internacional para que "dé protección a las instalaciones sanitarias, el personal médico y los pacientes en la Franja de Gaza", sin que el Ejército israelí se haya pronunciado sobre estas denuncias, en medio de la intensificación de sus ataques contra la ciudad de Gaza.

Hamás destacó el martes que el inicio de la citada ofensiva terrestre a gran escala contra la ciudad de Gaza supone "un nuevo capítulo en la guerra genocida y la limpieza étnica sistemática" contra la población en la Franja de Gaza que "ahodan la catástrofe humanitaria" en el enclave palestino.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha casi 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.