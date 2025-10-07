Las autoridades de Gaza acusan a Israel de un "colapso total y deliberado de los pilares de la existencia"

Columna de humo tras un bombardeo del Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza- Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Denuncian unos 67.200 muertos en dos años de ofensiva contra la Franja, incluidos cerca de 20.200 niños

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han acusado este martes a Israel de "provocar un colapso total y deliberado de los pilares de la existencia humana" con sus ataques contra el enclave, en un mensaje con motivo del segundo aniversario de la ofensiva israelí, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "lo que está pasando en Gaza no es una crisis humanitaria o una parte del largo historial de crímenes de la ocupación israelí, sino un colapso total y deliberado de los pilares de la existencia humana", antes de denunciar los "golpes devastadores" al sistema sanitario del enclave en medio del "genocidio".

"Estos crímenes merecen la descripción de 'genocidio sanitario' debido al horror de los catastróficos indicadores en el contexto sanitario y humanitario en Gaza", ha destacado, al tiempo que ha afirmado que los ataques contra hospitales y centros médicos los han privado de sus capacidades de "diagnóstico y atención terapéutica", lo que impacta sobre la población gazatí.

Así, ha resaltado que hasta la fecha se han confirmado 67.173 "mártires", incluidos 20.179 niños, y 169.780 heridos, antes de subrayar que entre los fallecidos hay 1.701 trabajadores sanitarios, mientras que 25 de los 38 hospitales han quedado fuera de servicio, con el resto operando únicamente "de manera parcial y en condiciones difíciles".

"La ocupación ha destruido además 103 de los 157 centros de atención primaria, con los otros 54 operando de forma parcial", ha detallado el ministerio, que ha subrayado además que las restricciones israelíes a la entrega de ayuda y suministros, junto al creciente número de heridos y muertos, está recrudeciendo "la escasez de medicinas y otros suministros".

En esta línea, ha manifestado que la tasa de ocupación de camas hospitalarias llegó al 225 por ciento en septiembre de 2025, respecto al 82 por ciento del mismo mes en 2024, al tiempo que ha hecho hincapié en que "se trata de un dato catastrófico marcado por el aumento de los ingresos de heridos en estado crítico".

"Los niveles de hambruna en la Franja han empeorado hasta niveles peligrosos, según las clasificaciones internacionales, con 460 muertos por hambre y desnutrición, incluidos 154 niños, mientras que 51.196 menores de cinco años sufren desnutrición grave", ha especificado, en medio de las alertas a nivel internacional y la declaración del norte de Gaza como zona de hambruna.

Por otra parte, ha incidido en que la sobrepoblación de las llamadas 'zonas seguras' designadas por Israel, que ha reclamado a los palestinos que se desplacen a las mismas en medio de la ofensiva, "ha empeorado las condiciones sanitarias y humanitarias debido a la falta de los bienes básicos para la vida, lo que provocó la propagación de enfermedades".

La cartera ha indicado además que las dificultades para acometer campañas de vacunación ha provocado que la cobertura inmunológica haya caído al 80 por ciento, antes de afirmar que 4.900 personas que han sufrido amputaciones necesitan acceder a programas de rehabilitación y a prótesis para hacer frente a su situación. Además, 18.000 pacientes, entre ellos 5.580 niños, necesitan ser evacuados para recibir tratamiento en el extranjero.

Por todo ello, ha reclamado a la comunidad internacional que "garantice la entrada de suministros médicos a Gaza" y que actúen para hacer frente a las acciones de Israel, que "sigue socavando lo que queda del sistema sanitario gazatí" con su ofensiva contra el enclave, en medio de los esfuerzos internacionales para sacar adelante un nuevo alto el fuego que impulse un proceso de paz.