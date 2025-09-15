Las autoridades de Gaza acusan a Israel de "desinformación" por decir que altos cargos de Hamás salieron de la Franja

Restos de una torre residencial bombardeada por el Ejército de Israel en la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Afirman que es "totalmente falso" y alertan contra "repetir" estas afirmaciones, que "benefician" a Israel

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han tildado este lunes de "desinformación" las afirmaciones vertidas desde las autoridades de Israel sobre la supuesta salida de altos cargos del grupo islamista de la Franja de Gaza, en medio de la ofensiva desatada por el Ejército israelí contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

La oficina de prensa de las autoridades de la Franja ha alertado de "las sistemáticas campañas de desinformación por parte de la ocupación israelí a través de la Unidad 8200, que se especializa en labores de espionaje, guerra electrónica y propagación de rumores, siendo los últimos las afirmaciones falsas sobre la salida de Gaza de varios líderes palestinos".

Así, ha recalcado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que esto es "totalmente falso" y ha sostenido que Israel "usa a personas, redes y herramientas reclutadas para apoyar la narrativa israelí, que apoya a la ocupación con la propagación de mentiras como parte de una guerra psicológica y mediática contra el gran pueblo palestino".

En este sentido, ha pedido a la población palestina y a los ciudadanos del resto de la región de Oriente Próximo que "tengan cuidado a la hora de verse arrastrados a estas narrativas falsas o que las repitan de forma inconsciente, ya que benefician de forma directa a los objetivos de la ocupación".

El comunicado ha sido publicado después de que el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, indicara en su cuenta en la red social X que varios altos cargos del grupo habían salido de la Franja, entre ellos Anuar Atalá, de quien dijo que "huyó de la Franja con su familia usando un mecanismo israelí para evacuar a gazatíes a través de Jordania".

"Muchos dirigentes de alto rango presentaron solicitudes para sacar a sus familias de la Franja, y algunos presentaron solicitudes para salir ellos mismos, pero sus solicitudes fueron rechazadas por Israel", afirmó, antes de resaltar que "la hipocresía de Hamás está en su punto álgido". "Hamás está sacrificando a toda la Franja de Gaza en aras del terrorismo y conduciéndola a la destrucción", dijo

"Mientras sus miembros intentan huir de la Franja de Gaza con sus familias, el vil y repugnante grupo terrorista Hamás libra una campaña coordinada y despreciable para promover sus objetivos asesinos: impedir que los residentes evacuen la ciudad de Gaza por su propia seguridad", zanjó Adrai, en medio de la intensificación de la ofensiva israelí contra la localidad con el objetivo de hacerse con su control.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha cerca de 64.900 palestinos muertos y 164.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.