Las autoridades de Gaza acusan a Israel de una política de "hambre silenciosa" con sus restricciones a la ayuda

Palestinos en un punto de distribución de pan en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han acusado este martes a Israel de llevar a cabo una política de "hambre silenciosa" con sus restricciones a la entrada de alimentos al enclave pese al acuerdo alcanzado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para avanzar hacia la paz.

La oficina de prensa de las autoridades gazatíes ha indicado en un comunicado publicado a través de redes sociales que "la ocupación restringe la entrada de ayuda humanitaria a un porcentaje muy reducido, muy por debajo de las necesidades mínimas de una población en constante aumento".

Así, ha incidido en que "más del 95% de los residentes de Gaza dependen totalmente de la ayuda en estos momentos", mientras que "más del 90% ha perdido totalmente su capacidad adquisitiva y no puede permitirse la compra de comida, haciendo que queden totalmente dependientes de la entrega de ayuda para satisfacer sus necesidades nutricionales básicas".

"Además, la ocupación impide deliberadamente la entrada de cientos de miles de camiones en un acto claro y sistemático de inanición, permitiendo el paso únicamente del 35% de la cantidad acordada", ha denunciado, antes de detallar que desde la firma del pacto Israel "permitió la entrada de solo 69.387 camiones con ayuda y comida, de los 198.000 que se suponía que debían entrar a raíz del acuerdo".

Por ello, las autoridades de Gaza han expresado su "firme condena" a estas prácticas y han responsabilizado a Israel y "a todos los países y entidades que lo apoyan" de "esta hambruna sistemática". "Pedimos a las instituciones y organizaciones internacionales que esclarezcan la verdad sobre este crimen atroz ante la opinión pública mundial y revelen la magnitud total de esta catástrofe.", han remarcado.

En este sentido, han exigido a la comunidad internacional y los mediadores del acuerdo de octubre de 2025 que "presionen de forma inmediata y efectiva" a Israel para que "abandone su política de hambruna y cumpla los acuerdos firmados para garantizar el flujo de camiones de alimentos y ayuda".