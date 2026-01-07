Las autoridades de Gaza alertan de que los suministros de laboratorio están "en niveles catastróficos"

Archivo - Una niña palestina hospitalizada en el Hospital Naser de Jan Yunis tras resultar herida en un ataque de Israel contra la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Doaa el-Baz - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han alertado este miércoles de que los suministros de laboratorio se encuentran "en niveles catastróficos" debido a las restricciones impuestas por Israel a la entrada de ayuda humanitaria al enclave a pesar del acuerdo alcanzado en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el territorio costero.

"La escasez de suministros de laboratorio ha llegado a niveles catastróficos, afectando al suministro de atención médica a pacientes", ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí, que ha detallado que "el 75 por ciento de las pruebas sobre químicos no están disponibles" y que "el 90 por ciento de los suministros para análisis de sangre y materiales de transfusión están a cero".

Asimismo, ha recalcado que las "pruebas necesarias" para pacientes con enfermedades endocrinas y tumores o que necesitan trasplantes de riñón "han sido detenidas" por esta escasez, que afecta además a los materiales para llevar a cabo cultivos bacterianos.

"Desde hace meses no se entregan suministros de laboratorio o para bancos de sangre, lo que implica que la crisis ha empeorado hasta un punto en el que puede afectar el diagnóstico de los pacientes y las operaciones quirúrgicas", ha apuntado en su comunicado, en el que ha pedido a la comunidad internacional que "intervenga urgentemente" para incrementar estos suministros.

Las autoridades gazatíes cifraron el martes a 71.391 los muertos y a 171.279 los heridos a causa de la ofensiva militar de Israel, incluidos 424 muertos y 1.199 heridos desde el 10 de octubre, fecha en la que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego con Israel. Sin embargo, insistió en que "varias víctimas siguen aún bajo los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar aún a ellas".