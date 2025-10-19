Las autoridades de Gaza denuncian 35 muertos en ataques israelíes desde el inicio del nuevo alto el fuego

Entrega de cuerpos palestinos por parte de Israel con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

El Ministerio de Salud gazatí constata un total aproximado de 68.159 muertos y 170.203 heridos desde el 7-O

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, bajo control del movimiento islamista palestino Hamás, han denunciado que 35 personas han muerto y 146 han resultado heridas desde la entrada en vigor el pasado 10 de octubre, según su último balance publicado este sábado.

El Ministerio de Salud del enclave palestino tiene constancia de 18 muertos registrados durante las últimas 24 horas pero matiza que ha incluido a 10 fallecidos cuyos restos han sido recuperados durante el último día y corresponderían a muertes anteriores.

Desde el 11 de octubre, los servicios de rescate de Gaza han recuperado 414 cadáveres de entre los escombros de pasados bombardeos israelíes, y recibido de Israel --a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)-- un total de 150 fallecidos en manos del Ejército israelí, 15 de ellos en las últimas 24 horas, la misma cifra que en el balance anterior.

El Ministerio de Sanidad gazatí subraya que los cuerpos recibidos "presentan signos de maltrato y palizas" e indica que hasta el momento han podido ser identificados 25 de estos cadáveres.

Además, ha publicado una serie de fotografías de algunos de los cuerpos entregados en los que se aprecian dedos amputados, quemaduras que afectan a gran parte del cuerpo, laceraciones, las vendas tapando los ojos y marcas de bridas anchas en brazos y piernas.

En algunas imágenes se pueden ver aún las bridas muy profundamente incrustadas en la carne de los fallecidos, a la altura de las muñecas y tobillos, y las manos y pies con una gran hinchazón.

Por último y en términos generales, las autoridades sanitarias constatan un total aproximado de 68.159 muertos y 170.203 heridos desde el comienzo de la guerra de Gaza, el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de las milicias gazatíes sobre territorio israelí en el que murieron unas 1.200 personas.