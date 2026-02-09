Las autoridades de Gaza denuncian más de 580 muertos a manos de Israel desde el alto el fuego

Israel entrega los cuerpos de varios palestinos a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el Hospital Al Shifa de la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Hasan Alzaanin

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más 580 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave, incluidos cinco durante el último día.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta la fecha se han registrado 581 "mártires" y 1.553 heridos desde el 10 de octubre de 2025, mientras que se han recuperado 717 cuerpos de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del acuerdo, que ocupan el 53% del enclave palestino.

Así, ha señalado que el número de víctimas a causa de la ofensiva desatada por el Ejército israelí contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 asciende a 72.032 muertos y 171.661 heridos, si bien ha recalcado que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".