Israel mata a un palestino en un nuevo ataque contra el norte de Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Palestinos inspeccionando los daños causados por un bombardeo de Israel contra Jan Yunis, en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este lunes a un palestino en un ataque contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2024 al hilo del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que el hombre, identificado como Nabil Muhamad Ahmad al Rahal, de 54 años, ha muerto en el ataque contra la localidad de Beit Lahia (norte), un extremo confirmado por fuentes del diario palestino 'Filastin'.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo lunes a 581 los muertos desde el 10 de octubre, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego. Así, han resaltado que desde el inicio de la ofensiva tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han confirmado 72.032 palestinos muertos y 171.661 heridos.