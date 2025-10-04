Autoridades de Gaza denuncian al menos 70 muertos este sábado

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobierno de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha denunciado que desde la madrugada del sábado se han producido al menos 93 bombardeos israelíes que han dejado 70 fallecidos en el enclave palestino.

"La ocupación israelí continúa su genocidio a pesar de los llamados a detener los bombardeos: 93 ataques de aviación y artillería en 24 horas que han dejado 70 mártires en la Franja de Gaza", ha apuntado la oficina de prensa del gobierno gazatí. Hasta 47 corresponden a la ciudad de Gaza.

Las autoridades denuncian así que Israel "continúa su brutal agresión (...) ignorando los llamamientos a un alto el fuego del presidente estadounidense, Donald Trump, y la respuesta positiva ofrecida a la propuesta".

"Responsabilizamos plenamente a la ocupación israelí de estos crímenes y hacemos un llamamiento al gobierno estadounidense y a la comunidad internacional para que tomen medidas serias, eficaces y urgentes para detener la agresión", ha añadido.