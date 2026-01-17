Las autoridades de Gaza denuncian que ocho bebés se han muerto de frío desde el comienzo del invierno

Niños palestinos aguardan comida en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, ha denunciado este sábado que ocho bebés se han muerto de frío en el enclave palestino desde el comienzo del invierno, el último de ellos un bebé de 27 días este pasado viernes.

En su balance de víctimas de la campaña militar israelí publicado este sábado, el Ministerio de Salud ha informado de un nuevo fallecido por ataques israelíes y seis heridos en las últimas 24 horas. Con estas víctimas ya son 464 los palestinos muertos y 1.275 los heridos registrados por ataques israelíes desde la declaración de alto el fuego en Gaza el 10 de octubre del año pasado.

En total y desde el estallido de la guerra de Gaza, el Ministerio de Salud del enclave ha contabilizado ya 71.548 muertos y 171.353 heridos.

Por otro lado, el Ministerio también ha anunciado la reanudación, a partir de este domingo, de la campaña de vacunas para "reforzar el programa de inmunización para niños menores de tres años" que no habían podido recibirlas hasta el momento.

La campaña durará diez días y en ella participarán 130 centros médicos afiliados al Ministerio, a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la UNRWA, así como la Media Luna Roja palestina.