Las autoridades de Gaza elevan a unos 425 los muertos a manos de Israel desde el alto el fuego de octubre

Palestinos junto a los cadáveres de varias personas muertas en un ataque de Israel contra un vehículo en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a cerca de 425 los muertos desde la entrada en vigor en octubre del alto el fuego con Israel, incluido uno en ataques israelíes durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado en Telegram que desde el 10 de octubre se han verificado 424 muertos y 1.199 heridos, antes de elevar a 685 los cuerpos recuperados de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja.

Asimismo, ha destacado que desde el inicio de la ofensiva de Israel, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes--, se han documentado 71.391 muertos y 171.279 heridos.

Sin embargo, ha insistido en que "varias víctimas siguen aún bajo los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar aún a ellas", por lo que se teme que la cifra de fallecidos sea superior al balance oficial confirmado hasta la fecha por las autoridades del enclave.