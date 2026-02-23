Las autoridades de Gaza elevan a 615 los muertos por ataques de Israel desde el alto el fuego

Israel entrega los cadáveres de varios palestinos a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en febrero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Hasan Alzaanin

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este lunes en 615 los muertos por ataques de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que desde dicha fecha se han registrado además 1.651 heridos y se han recuperado 726 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, que se encuentran ahora dentro de la llamada 'línea amarilla', que ocupa el 53% del territorio del enclave palestino.

Asimismo, ha manifestado que la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado por ahora 72.073 muertos y 171.749 heridos, si bien ha insistido en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".

La cartera ha especificado que durante las últimas 24 horas se ha confirmado un muerto por un ataque de Israel, tras lo que el Ejército israelí ha afirmado en un comunicado que se trataba de "un terrorista" que "cruzó la 'línea amarilla' y se acercó a las fuerzas de una forma que suponía una amenaza inmediata".

"Inmediatamente después de la identificación, las fuerzas eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza", ha señalado, al tiempo que ha reiterado que sus tropas "están desplegadas en la zona el línea con el acuerdo". "Seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata", ha apostillado el Ejército de Israel.