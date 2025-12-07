Las autoridades de Gaza elevan a cerca de 375 los muertos por ataques de Israel pese al alto el fuego

Palestinos en el Hospital Naser de Jan Yunis junto a varios muertos por los ataques de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este domingo en cerca de 375 los palestinos muertos por ataques ejecutados por el Ejército de Israel desde el 10 de octubre, fecha de entrada en vigor del alto el fuego al hilo del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook que "desde el alto el fuego se han documentado 373 mártires, 970 heridos y 624 cadáveres recuperados" de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes y a las que han podido acceder los servicios de rescate.

Así, ha especificado que durante las últimas 24 horas han llegado a hospitales de Gaza "seis nuevos mártires y 17 heridos", al tiempo que ha subrayado que hasta la fecha se han registrado 70.360 muertos y 171.047 heridos a causa de la ofensiva israelí, desatada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Hay víctimas aún entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar hasta ellas por ahora", ha alertado, en línea con sus afirmaciones de las últimas semanas sobre la existencia de desaparecidos, por lo que se asume que la cifra de muertos será superior.