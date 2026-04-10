Las autoridades de Gaza rechazan los datos de la Junta de Paz sobre la entrada de camiones con ayuda

Desplazados palestinos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza en una calle de Jan Yunis (archivo) - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han negado la veracidad de los datos sobre entrada de camiones con ayuda humanitaria facilitados por el director ejecutivo de la Junta de Paz, Nickolai Mladenov, y ha hablado de "un claro engaño" para ocultar las "violaciones" del alto el fuego por parte de Israel.

Mladenov afirmó el jueves en un mensaje publicado en redes sociales que 602 camiones habían entrado en el enclave palestino durante la jornada portando "suministros esenciales para familias que han esperado demasiado tiempo".

"Así es como se ve un acceso expandido, que debe convertirse en la norma diaria, no en la excepción", sostuvo, antes de defender sus esfuerzos y destacar la importancia de "sostener estos esfuerzos" y de que "todas las partes cumplan totalmente con sus compromisos con el alto el fuego".

En respuesta, la oficina de prensa de las autoridades gazatíes ha recalcado que los datos facilitados por Mladenov son "infundados, inexactos y faltos de credibilidad". "Contradicen los hechos documentados sobre el terreno, con la entrada de solo 207 camiones el 9 de abril, incluidos 79 que trasladaban ayuda", ha especificado.

"Esto está lejos de la respuesta humanitaria requerida y no refleja de ninguna forma un 'acceso expandido', especialmente dado que la tasa de cumplimiento sobre los permisos de entradas a camiones en Gaza desde el inicio del alto el fuego no supera el 38%", ha explicado en un comunicado en redes sociales.

Por ello, se ha preguntado por la inacción de la Junta de Paz "ante las violaciones diarias del acuerdo por parte de Israel". "¿Por qué permanece en silencio?", se ha preguntado, al tiempo que ha incidido en que "distorsionar los datos no permite ocultar la escala del desastre (humanitario) ni absuelve a ninguna de las partes de sus responsabilidades legales y humanitarias".

"El mundo debe intervenir para salvar la vida de los civiles ante el ahondamiento de la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza", ha dicho, ante la enorme devastación causada por la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por Hamás y en los que participaron otros grupos palestinos.