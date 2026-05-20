Las autoridades gazatíes culpan a Israel de limitar la entrada de ayuda hasta un 25% de lo previsto este mayo

Archivo - Camiones cargados de ayuda llegan a Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este martes una "drástica y peligrosa disminución" de la entrada de ayuda en el enclave palestino, que apenas superaría la tercera parte de la asistencia humanitaria básica prevista desde enero de 2026 y la cuarta parte en el mes de mayo, cifras por las que culpan a las restricciones impuestas por Israel.

"Ha habido una drástica y peligrosa disminución en el número de camiones de ayuda humanitaria que ingresan a la Franja de Gaza debido a las medidas restrictivas impuestas por la ocupación", ha afirmado la Oficina de Prensa de las autoridades gazatíes en un comunicado recogido por el diario 'Filastín', próximo a Hamás, donde ha lamentado "la magnitud de esta disminución y la persistencia de la política de restricciones y el bloqueo" impuestos sobre este territorio.

En concreto, la Oficina de Prensa ha afirmado que Israel "solo ha permitido el ingreso de 48.636 camiones de los 131.400 que debían ingresar desde el alto el fuego", esto es, un "índice de cumplimiento" que apenas supera el 37%, "lo que significa que más del 63% de la ayuda humanitaria básica no ha ingresado desde que entró en vigor el alto el fuego", en octubre de 2025.

Más grave es la situación registrada en este mes de mayo de 2026, cuando, según lo detallado por las autoridades gazatíes, entre los días 1 y 18 de mayo "solo ingresaron 2.719 camiones de los 10.800 que debían ingresar, con un índice de cumplimiento que se redujo a tan solo el 25%".

"Este descenso confirma sin lugar a dudas que la ocupación está aplicando una política sistemática que utiliza alimentos, medicamentos y ayuda humanitaria como instrumentos de presión y chantaje político, en violación de las normas del Derecho Internacional Humanitario y causando daños catastróficos a la población civil", ha acusado la Oficina de Prensa.

El aumento de la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza era uno de los ejes principales de la primera fase del plan para el enclave esbozado por Estados Unidos, y esta denuncia de las autoridades gazatíes llega en un ambiguo momento del programa, cuyas etapas parecen solaparse: si bien Washington anunció en enero de este mismo año el lanzamiento del segundo estadio, no fue hasta dos meses después que la Junta de Paz para Gaza afirmó que la primera fase estaba "prácticamente completada".

De hecho, el propio Hamás defendió a finales de abril que la exigencia para que el grupo inicie su proceso de desarme --uno de los puntos recogidos en la citada fase dos-- sin que se hayan cumplido otros requisitos de la primera etapa "contradice" el plan de la Administración de Donald Trump.

Además, estas nuevas quejas de las autoridades gazatíes acerca de la entrada de ayuda humanitaria se han producido el mismo día en el que Israel ha confirmado la detención del total de 430 participantes de la última flotilla rumbo a la Franja, cuya intención era romper el bloqueo naval israelí del enclave y hacer llegar ayuda humanitaria.